رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية في الإمارات تثير مزيداً من الجدل

الوكيل الاخباري- دعا النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات عضو المجلس حمد الرحومي، إلى ضرورة تطبيق إجراءات رادعة بحق بعض منافذ البيع التي تحمل المستهلكين رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، مشيرا إلى أن ذلك يترتب عليه ضرر حقيقي على المستهلكين.



وقال الرحومي في تصريحات صحافية، إنه سيوجه سؤالاً إلى وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، حول الموضوع خلال جلسة للمجلس الوطني، غدا الثلاثاء.



ونقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية عن الرحومي قوله، إن التوجه العام في الدولة ينصب على التحول الذكي في التعاملات بشتى أنواعها، أهمها التعامل بالبطاقات الائتمانية، خصوصاً أنها طريقة دفع عملية وآمنة، لاسيما المبالغ الكبيرة، كما أنها ضرورية في ظل ما يواجهه العالم من تفش لجائحة "كوفيد-19".

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