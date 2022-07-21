الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 03:53 م

رغم التضخم تركيا تثبت معدل الفائدة

147-172404-turkey-proves-interest-ankara-bets-end-war_700x400


الوكيل الإخباري - أبقى البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 14 % اليوم الخميس، موافقا أغلب توقعات الاقتصاديين.

اضافة اعلان


وتبقى تركيا معدلات الفائدة ثابتة منذ بداية العام، رغم تسارع معدلات التضخم والتي وصلت إلى 78.6 بالمئة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998 (أي حوالي ربع قرن)، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.


أدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 25 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.


وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع.


وأدى ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة إلى زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 184 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي، ليصل العجز الإجمالي في النصف الأول من العام إلى 142.5 بالمئة.


أصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.


وأعلن أردوغان في مطلع الشهر الجاري عن زيادة الحد الأدنى للأجور، في محاولة لتحسين معيشة الأتراك الذين يواجهون موجة ارتفاع كبيرة في الأسعار. وتُعد تلك المرة الأولى التي تُرفع فيها الأجور في تركيا بمنتصف العام منذ ست سنوات. (سكاي نيوز)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
720221719733971848705

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

البنك الروسي

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 8 بالمئة

الذهب٣

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

النفط٢

ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع ضعف الدولار

دولار

الدولار يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ شهر

ذهب٢

أسعار الذهب تسجل انخفاضاً جديداً عالمياً

أخبار متعلقة
217822

هل تنخفض اسعار الطاقة في العالم بعد إعادة تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم 1 ؟

6202216152450758453335

هل يتحمل الاقتصاد الأردني رفع جديد للمرة الرابعة على أسعار الفائدة ؟

62d53d3742360449901042e7

بلومبرغ: ديون شركات الطاقة الأوروبية تصل إلى 1.7 تريليون يورو

98619-32EH6TE-highres

بايدن: خطوات إضافية من السعودية في مجال الطاقة بالأسابيع القادمة

436313

اليورو الضعيف والدولار القوي.. ماذا يعني ذلك ؟

28338f32d55122bfc823b4da07c5a268

الصرافين: عمليات شراء اليورو في الأردن ضمن نطاقها الطبيعي