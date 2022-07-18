بلومبرغ: ديون شركات الطاقة الأوروبية تصل إلى 1.7 تريليون يورو

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن ديون شركات الطاقة والشركات التي تقدم خدمات التدفئة في أوروبا بلغت مستوى 1.7 تريليون يورو بسبب زيادة الإنفاق في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.



ووفقا للوكالة، فإن المبلغ الإجمالي للاقتراض يزيد اليوم بنسبة 50% على الأقل عما كان عليه قبل بداية الوباء، وفي الربع الرابع من 2019 بلغ حجم ديون هذه الشركات حوالي 1.1 تريليون يورو، وفي النصف الأول من هذا العام جمعت الشركات 45 مليار يورو من السندات و 72 مليارا على شكل قروض.



بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، وأعلنت بعض الدول عن تجميد أصول روسية كما غادرت علامات تجارية روسيا.



وفرض الاتحاد الأوروبي ست مجموعات من العقوبات، والتي تتضمن فرض حظر تدريجي على استيراد الفحم والنفط. وأدت هذه الخطوات في أوروبا والولايات المتحدة إلى ارتفاع قياسي في أسعار الوقود والغذاء.

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روسيا اليوم