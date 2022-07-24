روسيا تبحث إدخال نظام الصيرفة الإسلامية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، عن مشروع تجريبي لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية كخطوة أولى.

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وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، في تصريح صحفي: “لقد تلقينا منذ فترة طويلة العديد من الطلبات ذات الصلة من ناشطين في بشكيريا وتتارستان والشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى”.



وأضاف “أن هذه المبادرات تحظى بالاهتمام لأن بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار بهذه المناطق الروسية، ولكن لم تقدم على هذا الاستثمار لأسباب دينية”.



وأشار إلى أنه حال نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا، موضحا أن المبادرة ستجذب رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي



وشكل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمية المساهمة الكبرى في سوق التمويل الإسلامي؛ حيث بلغت موجوداته نحو تريليوني دولار في نهاية العام 2019، مسجلة نموًا بنسبة 14 % عن نهاية العام السابق. ( العربي الجديد )