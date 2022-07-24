الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تقرير دولي: التضخم أكثر ما يقلق المواطنين وطوابير الطعام سوف تزداد

لليوم الثالث استقرار أسعار الذهب محلياً

وفيات الإثنين 25-7-2022

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

هبوط أسعار الذهب بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

قتيلان و5 إصابات بإطلاق نار داخل حديقة في لوس أنجلوس

الأحد، 24-07-2022 11:16 ص

روسيا تبحث إدخال نظام الصيرفة الإسلامية

1239807030


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، عن مشروع تجريبي لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية كخطوة أولى.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، في تصريح صحفي: “لقد تلقينا منذ فترة طويلة العديد من الطلبات ذات الصلة من ناشطين في بشكيريا وتتارستان والشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى”.


وأضاف “أن هذه المبادرات تحظى بالاهتمام لأن بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار بهذه المناطق الروسية، ولكن لم تقدم على هذا الاستثمار لأسباب دينية”.


وأشار إلى أنه حال نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا، موضحا أن المبادرة ستجذب رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي


وشكل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمية المساهمة الكبرى في سوق التمويل الإسلامي؛ حيث بلغت موجوداته نحو تريليوني دولار في نهاية العام 2019، مسجلة نموًا بنسبة 14 % عن نهاية العام السابق. ( العربي الجديد


إقرأ ايضا
ثثثثثثثث

تقرير دولي: التضخم أكثر ما يقلق المواطنين وطوابير الطعام سوف تزداد

ذهب خاص

لليوم الثالث استقرار أسعار الذهب محلياً

ذهب2

هبوط أسعار الذهب بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

720227992256426857

10.6 مليار ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي

62dd25bb09382

الاحتياطي الفدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش

ععت

خبير: الأردنيون مجبرون اليوم على خفض انفاقهم