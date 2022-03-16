الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

تأمين صحي الضمان بانتظار الاقرار النهائي من الحكومة

تضامن: 105 آلاف أسرة أردنية تلقت معونات مالية شهرية عام 2020

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

بدء تغطية موظفين حكوميين بطوارئ المستشفيات الخاصة

بدء اختبارات الشهر الأول لطلبة المدارس الأحد القادم

أسعار الذهب محليا

الأمانة توضح حول التحويلات على دوار صويلح وأثرها على الحركة المرورية

شركة الكهرباء تهيب بالمواطنين

وفيات الأربعاء 16-3-2022

خبير يوضح أسباب أزمة المياه في الأردن وطرق حلها

الأربعاء، 16-03-2022 10:41 ص

روسيا تسدد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

6231837e423604413a7033e1


الوكيل الاخباري-ستقوم روسيا، اليوم الأربعاء، بسداد مدفوعات بقيمة 117 مليون دولار لإصدارين من السندات الدولية "يوروبوندز"، في مؤشر على التزام موسكو بتعهداتها المالية.

اضافة اعلان

 

وفيما يلي أبرز النقاط المرتبطة بسداد السندات:

- ستكون هذه الدفعة المالية الأولى بعد تجميد احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم عملات أجنبية وذهب.

- معظم مالكي سندات "اليوروبوند" التي أصدرتها روسيا هم من المستثمرين الأجانب.

- أصدرت وزارة المالية الروسية تعليمات بتحويل الأموال إلى نظام الإيداع الدولي والمقاصة Euroclear، وبعد ذلك سيتم تحويل الأموال إلى حاملي السندات.

- وزارة المالية الروسية أصدرت أمر الدفع بالدولار ومن أجل تنفيذ ذلك يجب سحب أموال من الاحتياطيات الروسية التي تم تجميدها من قبل الاتحاد الأوروبي.

- الغرب لم يفرض حتى الآن قيودا على روسيا فيما يتعلق بسداد خدمة الديون، لكن البنوك قد تخشى العقوبات الأمريكية لذلك سترفض إتمام تحويل الأموال.

- روسيا تعتزم الوفاء بالتزاماتها المالية في كل الأحوال، وفي حال رفضت البنوك تنفيذ الحوالة المالية بعملات أجنبية، ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.

منذ انطلاق العملية العسكرية فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على روسيا، وأعلن عن إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية وتجميد احتياطيات روسية في بنوكه.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الأوروبية، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
61b0abcf0fc05

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

6231918f4c59b74d44011d1d

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

image_750x_621bdf656be5b

اليابان: مجموعة السبع تعقد اجتماعاً اليوم بشأن روسيا

623189c3423604420778473d

مصر تورد 10 ملايين طن قمح لأول مرة في تاريخها

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

62318de342360412922e3298

إيران.. إبرام عقد ضخم لتطوير حقل طاقة بالخليج

أخبار متعلقة
معلومات_عامة_عن_دولة_اليابان

اليابان تواصل تشديد العقوبات.. تجمد أصول 17 روسيا وتقيد رؤوس أموالهم

622c6e31423604558c3dd488

مزارعون أمريكيون يتوجسون قفزة في أسعار منتجاتهم بسبب نقص في الأسمدة

11-37

صحف عالمية: أزمة الغاز تهدد أوروبا

1440x810_f766qn

أميركا: نتخذ كل الإجراءات لمنع استفادة روسيا من أصول صندوق النقد

11-25

تدابير جديدة تفتح الباب لعودة القمح الفرنسي إلى مصر

النفط

سعر النفط يتجاوز 116 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 9 سنوات