الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 04:46 م

روسيا.. حزمة دعم جديدة للاقتصاد الوطني

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الوكيل الاخباري- كشف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن حزمة جديدة تتضمن 20 مبادرة لدعم الاقتصاد الروسي، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو في ظل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وفي بداية اجتماع للجنة الحكومية الروسية لزيادة استقرار الاقتصاد في ظل العقوبات الغربية، قال ميشوستين، اليوم الأربعاء: "دعونا نناقش الحزمة الرابعة من المقترحات لتحسين استقرار اقتصادنا، والتي تحتوي على 20 فكرة تغطي عدة مجالات، من دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى المؤسسات الصناعية الكبيرة".

وشدد ميشوستين على أن "إعداد اللوائح (إجراءات دعم الاقتصاد) ليس سوى نصف المعركة، من المهم أن يتم تنفيذ جميع المقترحات بسرعة وكفاءة".

وعن المهام الرئيسية للحكومة الروسية في الوقت الحالي، أشار ميشوستين إلى تزويد السوق الروسية بالمنتجات الضرورية كي يتمكن المواطنون الروس من الحفاظ على أقصى حد ممكن من الوصول إلى السلع الأساسية في ظل الظروف الحالية.

 

روسيا اليوم

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