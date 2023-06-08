روسيا والسعودية تشيدان بالتعاون داخل تحالف أوبك+

الوكيل الإخباري - أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشادا خلالها بالتعاون فيما بين الدولتين في إطار تحالف أوبك+.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد السعودي، بحث خلال الاتصال مع بوتين "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات".



وبدوره قال الكرملين، في بيان، إن الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان "أشادا خلال اتصال هاتفي بالتعاون فيما بينهما في إطار تحالف أوبك بلس للدول المنتجة للنفط".



وجاءت هذه المكالمة الهاتفية، في أعقاب اجتماع أوبك+، الذي عقد في فيينا الأحد الماضي، واتفقت خلاله الدول الأعضاء على تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية 2024.



وكانت السعودية أعلنت عن خفض إضافي طوعي في إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا، اعتبارا من يوليو، ولمدة شهر واحد قابلة للتمديد.



وذكر بيان الكرملين نشره أن الزعيمين ناقشا مسألة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية بالتفصيل.