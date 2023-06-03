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السبت، 03-06-2023 12:56 م

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

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الوكيل الإخباري - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إن اجتماع أوبك+ يوم غدٍ الأحد هام جداَ وقت يفاجئ أسواق العالم.

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وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أنه إذا استمر انخفاض خام برنت عن 70 دولاراً قد يدفع تحالف أوبك+ لخفض الانتاج إجبارياً وهو ما سينعكس بالمجمل على الأسعار محلياً. 


وأشار إلى أن اوبك+ ستستمر في سياسة الإنتاج الحالية، منوهاً إلى أن انخفاض خام برنت عن 70 دولاراً قد يؤدي الى تحفيز خطط تعديل مستويات وحصص الإنتاج.


وتترقب أسواق العالم يوم الغد نتائج الاجتماع والسياسة التي سيتبعها تحالف أوبك+ حيال النفط وكميات الانتاج.

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