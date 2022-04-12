سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

الوكيل الإخباري - أعلنت سريلانكا التي تواجه أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948، الثلاثاء، أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرةً إلى أن ذلك يشكل "حلا أخيرا" للبلاد التي تعاني نقصا في العملات الأجنبية.



وأعلنت وزارة المالية السريلانكية في بيان أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة الدفعات المستحقة اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية.



وقال البيان إن "الحكومة لا تتخذ هذا الإجراء الطارئ إلا كحلّ أخير، بهدف تجنّب تدهور جديد للوضع المالي في الجمهورية".

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