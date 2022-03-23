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الأربعاء، 23-03-2022 03:32 م

المركزي الروسي يعلن استنئاف تداولات الأسهم في بورصة موسكو

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الوكيل الاخباري-أفاد البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم غدا الخميس استئناف تداولات أسهم في بورصة موسكو بعد تعليقها لأكثر من شهر في إطار إجراءات لضمان الاستقرار المالي في روسيا.

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وأشار المركزي الروسي إلى أنه سيتم استئناف تدوال 33 سهما مدرجا في مؤشر بورصة موسكو MOEX، وستعقد جلسة التداولات من الساعة 09:50 إلى 14:00 بتوقيت موسكو.

وفي ظل الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد الروسي في الفترة الراهنة، علق المركزي الروسي تداولات الأسهم في بورصة موسكو منذ 28 فبراير الماضي، فيما تداولات العملات الأجنبية يتم إجرائها بشكل عادي.

وفي أخر جلسة تداولات (25 فبراير 2022) قبل تعليقها، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، إذ صعد المؤشر للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 20.4% إلى 2470.8 نقطة، فيما أغلق المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS عند 936.5 نقطة، بزيادة نسبتها 26.12%.

 

روسيا اليوم

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