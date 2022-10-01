صادرات الزرقاء التجارية للشهر الماضي تتجاوز 18 مليونا

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء، بلغت الشهر الماضي نحو 18.439 مليون دينار.

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وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في بيان صحفي اليوم السبت، إن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر أيلول الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.



وأشار شريم إلى إصدار798 شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.