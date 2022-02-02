الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

صادرات قطاع البترول المصري ترتفع 84.3% في 2021 إلى 12.9 مليار دولار

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الأربعاء، 02-02-2022 11:05 ص

صادرات قطاع البترول المصري ترتفع 84.3% في 2021 إلى 12.9 مليار دولار

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الوكيل الاخباري- قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الأربعاء إن صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) ارتفعت خلال 2021 بنسبة 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020.

وأضاف الملا أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت خلال عام 2021 بنسبة 550% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020.

وذكر أن صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية ارتفعت خلال 2021 بنسبة 42.5% لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات خلال 2020.

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