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الأربعاء، 26-01-2022 01:13 م

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% في 2022

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الوكيل الاخباري- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي 0.4% ليصل إلى 5.6%.

كما ثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل ليستقر عند 5.6%.

جاء ذلك بعد أيام من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.5% في العام المالي الحالي 2022/2021، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5% في أكتوبر، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك على خلفية زيادة الصادرات، والنمو في تكنولوجيا المعلومات والغاز، وانتعاش قطاع السياحة، حسبما ورد في التقرير.

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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