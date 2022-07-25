الإثنين 25-07-2022
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الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب
التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا
إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي
الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق
أخبار الشركات
أخبار الشركات
( يستمر حتى يوم الخميس القادم ) مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة صيانة Go Green لسيارات الهايبرد والكهربائية
طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصدون 6 ميداليات ذهبية في بطولة أبو ظبي الدولية للجوجيتسو
أفضل سوار ذكي لعام 2022 بسعر 49 دينارًا في الأردن: HUAWEI Band 7 هو الخيار الأفضل وإليك السبب!
موظفو كابيتال بنك يتبرعون لصالح بنك الملابس الخيري
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أوروبا تستعد لموجة جديدة من كورونا
دراسة..الحشرات لا تنقل فيروس كورونا
خبير: لقاح القنطور قد يساعد في إنهاء جائحة كورونا
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فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022