الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حماية المستهلك تدعو للتكافل وتخفيف الأعباء على الأسر المعوزة في رمضان

هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن يصل رد حماس على الصفقة خلال 48 ساعة

حدثان فلكيان نادران في رمضان أولهما غدا

فرصة للشراء .. انخفاض ليرة الذهب 6 دنانير في الأردن

رئيس لاوس يعزي بوتين بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

تعرف إلى أول قرار دولي تم اعتماده بشأن الذكاء الاصطناعي

زاخاروفا تعلق على التبرئة الأمريكية لكييف من هجوم "كروكوس" الإرهابي

الأمن يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ظهر اليوم

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية جنوب مجمع الشفاء

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

الأحد، 24-03-2024 11:01 ص

صندوق النقد: الصين يمكن أن تنمو بشكل أسرع

2374041-1187165240

الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاحد، إن الصين يمكن أن تنمو بوتيرة أسرع كثيرا من سيناريو الوضع الراهن مع حزمة شاملة من الإصلاحات الداعمة للسوق.

اضافة اعلان


وبينت جورجيفا في كلمة ألقتها أمام منتدى التنمية الصيني: "سيؤدي هذا النمو الإضافي إلى توسع بنسبة 20 % في الاقتصاد الحقيقي على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، بالقيمة الحالية، وهو ما يعادل إضافة 3.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد الصيني".

 

وأضافت أن الخطوات الحاسمة لتقليل مخزون المساكن غير المكتملة وإعطاء مساحة أكبر للتصحيحات القائمة على السوق في قطاع العقارات يمكن أن تسرع من إيجاد حل لمشاكل قطاع العقارات الحالية وترفع ثقة المستهلكين والمستثمرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202414144836324161291

فرصة للشراء .. انخفاض ليرة الذهب 6 دنانير في الأردن

220241994224192386386

أسعار الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

463258

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات محليا الشهر القادم

28064_4_1631947829

أسعار الذهب اليوم السبت في الأردن

download

انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

2024-02-26_09-37-31_798272

مؤشر نيكي الياباني يلامس مستويات قياسية جديدة

أخبار متعلقة
65fa6965423604636f38f3ff

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الصين 13% خلال شهرين

65f7e8b84236040bb839a332

مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني

65f0123a4c59b71f2120f705

مصر تستعد للحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

516810_1_1695971532

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

014

البنوك المركزية في العالم تعزز احتياطياتها من الذهب

2368471-519451989

الصين تسجل أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 6 أشهر