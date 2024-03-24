صندوق النقد: الصين يمكن أن تنمو بشكل أسرع

الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاحد، إن الصين يمكن أن تنمو بوتيرة أسرع كثيرا من سيناريو الوضع الراهن مع حزمة شاملة من الإصلاحات الداعمة للسوق.

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وبينت جورجيفا في كلمة ألقتها أمام منتدى التنمية الصيني: "سيؤدي هذا النمو الإضافي إلى توسع بنسبة 20 % في الاقتصاد الحقيقي على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، بالقيمة الحالية، وهو ما يعادل إضافة 3.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد الصيني".

وأضافت أن الخطوات الحاسمة لتقليل مخزون المساكن غير المكتملة وإعطاء مساحة أكبر للتصحيحات القائمة على السوق في قطاع العقارات يمكن أن تسرع من إيجاد حل لمشاكل قطاع العقارات الحالية وترفع ثقة المستهلكين والمستثمرين.

