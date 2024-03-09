الصين تسجل أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 6 أشهر

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس متجاوزة بذلك انكماشا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة.

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وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.



وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7 % الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلا أول زيادة منذ أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في يناير بلغ 0.8 % .



سجّلت الصين انكماشا في يوليو لأول مرة منذ العام 2021.، حيث تشهد أسعار المستهلك تقليديا ارتفاعا خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضا بعيد الربيع، والذي صادف في فبراير هذا العام.