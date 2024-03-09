السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الفاو: أسعار الأغذية تواصل تراجعها عالمياً

الولايات المتحدة.. الكشف عن اختراق استهدف وكالة الأمن السيبراني وأمن بنى تحتية

الأكثر تنزيلا.. إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقا في تصنيف جديد

بايدن "محبَط" من نتنياهو ويقر بصعوبة التوصل لهدنة في رمضان

حزب الله يقصف موقع "البغدادي" الإسرائيلي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

تركيا.. حبس 6 متهمين ببيع معلومات للموساد

قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن ... هكذا بلغ سعر غرام 21 !

مصر.. أسعار منتجات غذائية تستقر ومسؤول يكشف عن مفاجأة قريبا

السبت، 09-03-2024 10:00 ص

الصين تسجل أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 6 أشهر

2368471-519451989

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس متجاوزة بذلك انكماشا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة.

اضافة اعلان


وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.


وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7 % الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلا أول زيادة منذ أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في يناير بلغ 0.8 % .


سجّلت الصين انكماشا في يوليو لأول مرة منذ العام 2021.، حيث تشهد أسعار المستهلك تقليديا ارتفاعا خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضا بعيد الربيع، والذي صادف في فبراير هذا العام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65eadc9133a3b

الفاو: أسعار الأغذية تواصل تراجعها عالمياً

الذهب-11

قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن ... هكذا بلغ سعر غرام 21 !

65ebeb9b4c59b7410f59b965

مصر.. أسعار منتجات غذائية تستقر ومسؤول يكشف عن مفاجأة قريبا

2368461-410823289

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

546251_4_1709959555

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

32024613842243294111

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمّان في أسبوع

أخبار متعلقة
image

8 مليارات دولار إيرادات الإمارات العالمية للألمنيوم في 2023

LYNXNPEK24031_L

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

010

النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+

251230

بوتين: روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم

ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

4444444

الصناعة في اليابان تنهار .. تراجع إنتاج 14 صناعة من أصل 15