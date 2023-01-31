الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

فيديو - مناطق تشهد أمطار غزيرة منذ صباح اليوم

برميل النفط بسعر أقل من 85 دولار وترقب لقرار الفائدة

كوريا الجنوبية تسعى للرد بالمثل على الإمارات

انخفاض في العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال شباط المقبل

مصدر عسكري: أوكرانيا غير قادرة على مواجهة الصواريخ الإيرانية

وزارة الإدارة المحلية تعمم أرقام هواتف غرفة الطوارئ الرئيسية

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط للعام الحالي

ملك البحرين يؤكد أهمية حل القضايا العالقة مع قطر

التنمية والمعونة: خطة لمساعدة الحالات الطارئة خلال المنخفض الجوي

الطاقة تكشف أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

 
الثلاثاء، 31-01-2023 09:14 ص

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط للعام الحالي

image_132718_ar


الوكيل الإخباري - خفّض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.4 % إلى 3.2 % خلال العام الحالي، لكنه رفع توقعه لمعدل نمو في عام 2024 بنسبة 0.2 % إلى 3.7 %، وذلك بعد أن نمت اقتصادات المنطقة بنسبة 5.3 % في 2022 و4.1 % في 2021.اضافة اعلان


كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 0.3 %  إلى 4 % خلال العام الحالي.

وتوقع أن تنمو هذه الاقتصاديات بنسبة 4.2 % في عام 2024، وذلك بعد أن نمت بنسبة 3.9 % في 2022.

وحول اقتصاد الصين، توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الصين 5.2 % في عام 2023، بعد أن تخلى عن الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار كورونا، و4.5 % في 2024. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
447249

برميل النفط بسعر أقل من 85 دولار وترقب لقرار الفائدة

439815_1_1641194460

انخفاض في العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال شباط المقبل

1619803702618

تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

11202224114039376213828

أحداث مهمة تضع أسواق العالم على صفيح ساخن خلال الأسبوع الحالي

مفهوم_التمويل_الدولي_وأهميته_وأنواعه

تقرير دولي: تحسن سوق الائتمان في 2023 مع وجود بعض المخاطر

thumbs_b_c_a55c2d06a55a2bc9356156783d439c34

هل تتجه تونس لحافة الإفلاس؟

أخبار متعلقة
63c6185c1bbc7

الصين تسجل أحد أسوأ معدلات نموها الاقتصادي في 2022

58

التضخم في الصين يرتفع 1.8 % في 2022

LYNXMPEA760SZ_L

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

عالمياً.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

530

انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

63456d7c4a31b

صندوق النقد: عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي