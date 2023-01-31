صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط للعام الحالي

الوكيل الإخباري -
خفّض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.4 % إلى 3.2 % خلال العام الحالي، لكنه رفع توقعه لمعدل نمو في عام 2024 بنسبة 0.2 % إلى 3.7 %، وذلك بعد أن نمت اقتصادات المنطقة بنسبة 5.3 % في 2022 و4.1 % في 2021.اضافة اعلان
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 0.3 % إلى 4 % خلال العام الحالي.
وتوقع أن تنمو هذه الاقتصاديات بنسبة 4.2 % في عام 2024، وذلك بعد أن نمت بنسبة 3.9 % في 2022.
وحول اقتصاد الصين، توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الصين 5.2 % في عام 2023، بعد أن تخلى عن الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار كورونا، و4.5 % في 2024. ( سكاي نيوز
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