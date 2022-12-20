عالمياً الذهب يرتفع مؤقتاً والدولار يهبط

الوكيل الإخباري - استهل الذهب عالمياً تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع تزامنا مع تراجع مؤشر الدولار وسط تنامي المخاوف بشأن السقوط في الركود والذي بات أقرب من أي وقت مضى.

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وارتفعت العقود الفورية للذهب من تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.35% أو ما يعادل 6 دولارات وصولا إلى مستويات قرب الـ 1794 دولار للأوقية.



وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 4 دولار ليتجاوز سعر الأوقية مستويات الـ 1800 دولار بزيادة في حدود 0.25% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1802 دولار. ( investing )



