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بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

 
الثلاثاء، 20-12-2022 10:07 ص

عالمياً الذهب يرتفع مؤقتاً والدولار يهبط

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الوكيل الإخباري - استهل الذهب عالمياً تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع تزامنا مع تراجع مؤشر الدولار وسط تنامي المخاوف بشأن السقوط في الركود والذي بات أقرب من أي وقت مضى.

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وارتفعت العقود الفورية للذهب من تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.35% أو ما يعادل 6 دولارات وصولا إلى مستويات قرب الـ 1794 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 4 دولار ليتجاوز سعر الأوقية مستويات الـ 1800 دولار بزيادة في حدود 0.25% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1802 دولار. ( investing


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