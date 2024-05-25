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السبت، 25-05-2024 09:20 ص

هكذا بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

ليرة


الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم السبت انخفاضا في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 384 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 335 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2334 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وانخفض سعر غرام الذهب اليوم في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.4 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.9 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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