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الجمعة، 24-05-2024 05:23 م

ارتفاع أسعار النفط مع تجدد التوتر في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة فور إعلان حركة "أنصار الله" الحوثية استهداف 3 سفن في منطقة البحر الأحمر.

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وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.22% إلى 77.04 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 0.09% إلى 81.43 دولار للبرميل.


وقبل ذلك، أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية تنفيذ القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية استهدفت 3 سفن اليوم الجمعة، ما أثار المخاوف حول عمليات الشحن.


وفي وقت سابق من تعاملات اليوم، جرى تداول أسعار الخام على انخفاض إثر بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات الذهب الأسود.


وجرى تداول عقود الخام الأمريكي عند 76.5 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.48%، وتم تداول عقود "برنت" عند 80.96 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.49% (الساعة 14:13 بتوقيت موسكو).




 




 

 


 

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