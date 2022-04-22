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عطاء جديد من وزارة الصناعة لشراء 120 الف طن قمح

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الجمعة، 22-04-2022 10:25 ص

عطاء جديد من وزارة الصناعة لشراء 120 الف طن قمح

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الوكيل الإخباري - اعلن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية (120000) مائة وعشرون ألف طن قمح.

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وقالت الوزارة ان على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ستمائة وخمسون دينار أردني غير مستردة.


وبينت ان أخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 27-4-2022.


واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-


1-صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
2-صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.
3-صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


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