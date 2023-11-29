عملة "البيتكوين" عند أعلى مستوى في 2023

الوكيل الإخباري - صعدت عملة "البيتكوين" المشفرة اليوم الأربعاء وبلغت 38390 دولارا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري 2023.

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وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، صعدت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 2.51% إلى 38134 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وقبل ذلك من التعاملات سجلت عملة "البيتكوين" المشفرة مستوى 38390 دولارا، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ بداية العام الجاري 2023.





روسيا اليوم