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الخميس، 15-09-2022 04:18 م

"غازبروم" لأوروبا: لا بديل للغاز الروسي

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الوكيل الاخباري - قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية "غازبروم"، أوليج أكسيوتين، الخميس، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا.

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وأضاف أكسيوتين في مؤتمر صحفي، إنه لا يمكن توقع وصول إمدادات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد في المستقبل المنظور.


وفي تصريحات لها، الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تنفيذ "إصلاح كامل وعميق" لسوق الكهرباء في دول الاتحاد.


كما رأت فون دير لاين أن وضع سقف على عائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيسمح بجمع أكثر من 140 مليار يورو، أي نحو 140.1 مليار دولار، لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر.


ومن جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الأربعاء إن الحكومة ستسمح بزيادة أسعار الغاز والكهرباء ولكن بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة لكل منهما.
وأضافت بورن أن سبب الزيادة يرجع إلى التوترات الجيوسياسية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، ونقص إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية المحلية. ( سكاي نيوز )

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