الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للإبداع وجامعة البلقاء التطبيقية

تدهور حافلة مدرسة في طبربور

توضيح حول دوام مدارس خاصة يوم الأربعاء

الامن يكشف ملابسات سقوط فتاة داخل المدرج الروماني

الموكب الأحمر.. تقليد ملكي عريق منذ تأسيس الدولة

نقابة الفنانين تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد غدا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

7 مواقع احتفالات خلال مسير موكب زفاف ولي العهد

مكتب زيلينسكي يحظر على مسؤوليه نشر نتائج سير عمل القوات الجوية خلال الاشتباكات

40 الف خريج للكلية الجامعية العربية ومساقات تلائم توجهات التعليم العالي التقنية

 
الإثنين، 29-05-2023 04:44 م

فوضى سوق السندات تُهدد بركود الاقتصاد البريطاني

224


الوكيل الإخباري - رغم التقديرات الإيجابية نسبياً الصادرة أخيراً عن صندوق النقد الدولي، لا يزال الاقتصاد البريطاني يواجه شبح الركود بنهاية العام الجاري أو بحلول العام المقبل 2024، ذلك أنه من المرجح أن يدفع ارتفاع معدلات التضخم أسعار الفائدة إلى أعلى من 5 بالمئة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، الأمر الذي سيضع مداخيل الناس "تحت ضغط كبير".اضافة اعلان


ونقلت تقارير بريطانية، عن اقتصاديين من المملكة المتحدة تقديراتهم بأن بنك إنجلترا قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود من أجل ترويض التضخم، ذلك أنه يعطي الأولوية ضمن سياسته لكبح جماح التضخم والوصول به إلى المعدل المستهدف.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على الانتقادات التي تعرض لها وزير المالية، جيريمي هانت، بعد دفاعه الأخير عن السياسات الاقتصادية والمالية، عندما قال إنه يعتقد بأن هذا كان ثمناً يستحق الدفع، على الرغم من الألم الذي تسببه بالفعل للعائلات بسبب تكلفة المعيشة المستمرة. ونقلت الصحيفة في الوقت نفسه تصريحات عدد من السياسيين والاقتصاديين حول شبح الركود الذي يهدد الاقتصاد تبعاً لذلك:

زعيم حزب العمال، كير ستارمر، قال: "لا أحد يشعر بتحسن بعد 13 عاماً من هذه الحكومة.. أنا قلق حقاً بشأن الرهون العقارية.. يكافح الناس لدفع الفواتير.. الرهون العقارية جزء كبير من ذلك".

مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، جاجيت تشادا: إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع "فنحن في خطر الوقوع في براثن الركود".

نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ديزي كوبر: "يؤدي فشل الحكومة في خفض التضخم إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري مع استمرار الفوضى الاقتصادية التي يعاني منها المحافظون". ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
320231393543189760722

فريز: سياسية البنك المركزي النقدية منعت الدولرة في الاردن

22

ثبات أسعار الذهب مع ترقب لتمرير اتفاق "سقف الدين" بالكونغرس

main_image64747e5e47018

الليرة التركية إلى هبوط قياسي

64746f2f826f0

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

2212

اتفاق سقف الدين المبدئي يقود مكاسب الأسواق الأوروبية

52

الدولار يحافظ على قوته مع تزايد توقعات رفع الفائدة

أخبار متعلقة
4741

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟

_129089824_mediaitem129089823

الفيدرالي الأميركي يلوح برفع الفائدة من جديد

LYNXMPEBBA0AU_L

وول ستريت ترسل إشارات خطيرة للأسواق.. مستويات لم تحدث منذ أزمة 2008

2176761-1101708121

الدولار تحت ضغط مع ترقب بيانات القروض الأمريكية

تعععع

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

21

الركود يضرب تايوان واقتصادها ينكمش 3 % في الربع الأول