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الإثنين، 08-05-2023 03:23 م

وول ستريت ترسل إشارات خطيرة للأسواق.. مستويات لم تحدث منذ أزمة 2008

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الوكيل الإخباري  - تهدد عمليات البيع في أسهم البنوك الأمريكية بدفعها إلى ما دون العتبة الفنية التي قد تشير إلى مزيد من الألم الاقتصادي في المستقبل لسوق الأسهم، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

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ومع انهيار بنك "فيرست ريبابليك" تعززت المخاوف بشأن ملاءة المقرضين الإقليميين، حيث تعرضت الأسهم المالية لضربات متتالية من المستثمرين، تاركين مؤشر S&P 500 المالي على وشك التراجع إلى ما دون ذروته في عام 2007. وبعد الأزمة المالية عام 2008، حيث استغرق هذا المقياس أكثر من عقد لاستعادة الأرضية التي فقدها.


ووفقاً لما قاله مدير صندوق التحوط "Roppel Capital Management"، جيم روبل: "كان المؤشر المالي أعلى من أعلى مستوى في عام 2007 منذ يناير 2021. ولكن إذا انخفض هذا الحاجز الآن، فسيكون إشارة سلبية جدًا لسوق الأسهم". ( investing )


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