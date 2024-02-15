توترات البحر الأحمر ترفع تكاليف شحن الحاويات بشكل جنوني

الوكيل الإخباري - ارتفعت تكاليف شحن الحاويات في العالم بشكل جنوني وكبير، وفقاً لبيانات الشحن العالمية الشهرية، التي تم الإعلان عنها للشهر الماضي.

اضافة اعلان

وارتفعت تكاليف شحن الحاويات من كوريا الجنوبية إلى أوروبا بأكثر من 70% الشهر الماضي، وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر.



كما ارتفع متوسط تكلفة الشحن لحاوية 40 قدماً بنسبة 72% على أساس شهري، ليصل إلى 3262 دولار.



وزادت تكاليف الشحن من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 3.5 % على أساس شهري، كما زادت التكاليف إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 6%.



وزادت نفقات الشحن إلى اليابان بنسبة 13.5 %، وارتفعت نفقات الشحن إلى الصين بنسبة 2.4 %.



ولا تزال التوترات في اوجها على طول طريق الشرق الأوسط الحيوي، حيث يشن الحوثيون في اليمن ضربات على السفن في البحر الأحمر.

