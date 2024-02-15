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الخميس، 15-02-2024 07:21 ص

توترات البحر الأحمر ترفع تكاليف شحن الحاويات بشكل جنوني

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الوكيل الإخباري - ارتفعت تكاليف شحن الحاويات في العالم بشكل جنوني وكبير، وفقاً لبيانات الشحن العالمية الشهرية، التي تم الإعلان عنها للشهر الماضي. 

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وارتفعت تكاليف شحن الحاويات من كوريا الجنوبية إلى أوروبا بأكثر من 70% الشهر الماضي، وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر.


كما ارتفع متوسط تكلفة الشحن لحاوية 40 قدماً بنسبة 72% على أساس شهري، ليصل إلى 3262 دولار.


وزادت تكاليف الشحن من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 3.5 % على أساس شهري، كما زادت التكاليف إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 6%.


وزادت نفقات الشحن إلى اليابان بنسبة 13.5 %، وارتفعت نفقات الشحن إلى الصين بنسبة 2.4 %.


ولا تزال التوترات في اوجها على طول طريق الشرق الأوسط الحيوي، حيث يشن الحوثيون في اليمن ضربات على السفن في البحر الأحمر.

 




 

 


 

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