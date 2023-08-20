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الأحد، 20-08-2023 11:20 ص

قرار تركي هام بشأن تحويل الودائع بالعملة الأجنبية

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الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي التركي اليوم الأحد، إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

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وقال البنك في بيان:" في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".


وأضاف البيان أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.


وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20% في يونيو وحده، بعد أن أشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

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