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الإثنين، 07-08-2023 02:54 م

قرار مفاجئ من أكبر مشتر للذهب في العالم

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الوكيل الإخباري - تخطط تركيا أكبر مشتر للذهب في العالم فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المصنع من أجل تقليل التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري، وفقًا لوكالة الأناضول.

ونظام الحصص هو نظام تقوم الدولة بمقتضاه بفرض حصص كمية على الواردات التي يتم استيرادها من الخارج، أي حد أقصى على الكمية المستوردة من الواردات من سلعة محددة. 

ويرجع ذلك إلى رغبة تركيا في السيطرة على الواردات من سلعة محددة لأسباب مختلفة.

يأتي ذلك بالتزامن صدور توقعات جديدة بشأن تحركات الليرة التركية الفترة القادمة، حيث يتوقع بنكي دويتشه هبوطاً قياسياً للعملة التركية بعد عودة التضخم للارتفاع من جديد.

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وذكرت وكالة الأناضول أن وزارة الخزانة قررت تطبيق نظام الحصص على واردات البلاد من الذهب في محاولة لتخفيف عجز الحساب الجاري وتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن واردات الذهب غير المصنع في الأشهر السبعة الأولى من العام زادت بنسبة 180٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 19.4 مليار دولار.

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