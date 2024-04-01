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الإثنين، 01-04-2024 12:34 م

قطاع التصنيع الروسي ينمو في آذار بأسرع وتيرة منذ 18 عاما

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الوكيل الإخباري - نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية في روسيا بأسرع وتيرة خلال 18 عاما في آذار بفضل نمو أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ 5 أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا الذي تصدره مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى 55.7 نقطة في آذار من 54.7 في فبراير، مسجلا أعلى قراءة له فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ آب 2006.

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واعتمد انتعاش القطاع منذ الأشهر الأولى لحرب أوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي، لأن بعض الأسواق تجنبت روسيا، وتنفق موسكو بكثافة على التصنيع بشكل خاص، كما تضخ الأموال في قطاع الصناعة الدفاعية لزيادة الإنتاج العسكري.


 




 

 


 

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