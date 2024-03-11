ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.36% في كانون الثاني

الوكيل الاخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.36%، ليصل إلى النقطة 85.64 مقابل 84.49 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لكانون الثاني الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.35% وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.33%، إضافة إلى ارتفاع كميات انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 1.62%.



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.32%، وصولا إلى النقطة 85.64 مقابل 84.53 نقطة مقارنة مع كانون الأول 2023، علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).



وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الثاني الماضي مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2023 جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.8%، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.9%، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 6%.