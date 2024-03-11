الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

لأول مرة منذ 1967.. الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى

غارات إسرائيلية عنيفة على حي الرمال وسط مدينة غزة

أربعيني يقتل زوجته طعناً في عمّان

الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة

للحد من العطش.. ما هي الوجبة الأمثل لأول سحور رمضاني ؟

الخصاونة يرد على مداخلات النواب بشأن اتفاقية المطار

دينار و 10 قروش سعر كيلو القطايف الكبير ودينار و 40 قرش للعصافيري

إدارة الخدمات في وزارة الصحة: تأخر صرف رواتب شباط لموظفي مستشفى حمزة كان خارجا عن إرادتنا

إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي

جرحى بتحطم مروحية إسرائيلية بقاعدة في بئر السبع

الإثنين، 11-03-2024 02:38 م

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.36% في كانون الثاني

1710156730826

الوكيل الاخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.36%، ليصل إلى النقطة 85.64 مقابل 84.49 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لكانون الثاني الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.35% وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.33%، إضافة إلى ارتفاع كميات انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 1.62%.

 

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.32%، وصولا إلى النقطة 85.64 مقابل 84.53 نقطة مقارنة مع كانون الأول 2023، علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

 

وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الثاني الماضي مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2023 جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.8%، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.9%، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 6%. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1710156539481

بورصة عمان تنهي تداولاتها على 9 ملايين دينار

65eee16d4c59b75cdd1e5df6

الليرة التركية تنزلق إلى قاع جديد

2018-09-27T112325Z_1466696869_RC1E33D6D9F0_RTRMADP_3_EUROPE-STOCKS

أسهم أوروبا تنخفض قبل بيانات اقتصادية مهمة

1120231993015903352395

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

482912

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.76% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

1710145675597

الجغبير يدعو لمزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين

أخبار متعلقة
482912

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.76% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

1709530400033

تراجع صادرات المملكة إلى منطقة اليورو العام الماضي

513680

16.9 % انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة العام الماضي

63d4b8f3813b8

3 مليارات دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية العام الماضي

55525215

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.6% خلال كانون الثاني

0L5A0279

مبيعات الكهرباء الوطنية ترتفع 1.7% الشهر الماضي