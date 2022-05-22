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الأحد، 22-05-2022 11:19 ص

قطر: ارتفاع قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%

الانتاج-الصناعي-في-قطر


الوكيل الاخباري- سجل مؤشر قطاع الإنتاج الصناعي في قطر 101.2نقطة، خلال شهر آذار الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021.

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ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأحد، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة في قطر، والمتمثلة بالتعدين، بأهمية نسبية قدرها 83.6 بالمائة، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبتها 15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة على التوالي.


وتشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل زيادة في الإنتاج بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي.


وسجل قطاع الصناعة التحويلية، زيادة قدرها 3.1 بالمائة مقارنة بشهر آذار لعام 2021، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة كبيرة بلغت 27.7 بالمائة، إلى جانب الزيادة في صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.5 بالمائة.


وأظهرت البيانات أن قطاع الكهرباء، سجل انخفاضا بنسبة 28.8 بالمائة على أساس سنوي، بينما أظهر قطاع الماء انخفاضا سنويا بنسبة 16.6 بالمائة بالمقارنة مع شهر آذار 2021.

 

بترا

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