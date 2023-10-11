قطر تؤكد التزامها بضمان إمدادات الطاقة لأوروبا

الوكيل الإخباري - وقعت قطر وفرنسا اليوم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.



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وقال بيان لشركة قطر للطاقة، إنها و "توتال إنرجيز" وقعتا اتفاقية بالدوحة اليوم، تقوم بموجبها قطر للطاقة ببيع ما يصل على 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة توتال ممثلا عن الجانب الفرنسي لمدة تصل إلى 27 عاما.



وقال البيان، إنه سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما.



وسيتم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركتين المشتركتين بين شركة قطر للطاقة وتوتال إنيرجيز، واللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي في قطر.