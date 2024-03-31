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الأحد، 31-03-2024 12:43 م

قطر للطاقة تؤجر 19 سفينة لتعزيز أسطول شحن الغاز المسال

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الوكيل الإخباري - أبرمت شركة قطر للطاقة عدة عقود تأجير مع عدد من مالكي السفن الآسيويين لتعزيز أسطول الشحن الخاص بها عبر إضافة 19 ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبل توسع كبير في الإنتاج.اضافة اعلان


وفي مراسم أقيمت في مقر الشركة الرئيسي بالدوحة، وقعت قطر للطاقة عقودا لاستئجار 6 سفن من شركة "سي.إم.إي.إس" الصينية لشحن الغاز الطبيعي المسال وستة سفن من "شاندونغ" للطاقة البحرية وثلاث سفن من "إم.آي.إس.سي برهاد" وأربع سفن من "كاواساكي كيسن كايشا" و"هيونداي جلوفيس".

وكانت قطر للطاقة قد تعاقدت في السابق على بناء 77 سفينة في أحواض بناء سفن كورية وصينية في المراحل الأولى من برنامج لشراء ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

 




 

 


 

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