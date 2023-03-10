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الجمعة، 10-03-2023 11:03 ص

كوريا الجنوبية تسجل عجزا قياسيا في الحساب الجاري في كانون الثاني

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر عجز في الحساب الجاري على الإطلاق في كانون الثاني مع انخفاض الصادرات بشكل حاد وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود الاقتصادي العالمي.

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ووصل العجز في الحساب الجاري للبلاد إلى 4.52 مليارات دولار في كانون الثاني، بعد تسجيل فائض قدره 2.68 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.


ويمثل هذا أكبر عجز شهري في الحساب الجاري منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة في يناير 1980، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.


وجاء العجز في الغالب مع تدهور ميزان السلع بشكل حاد بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات نتيجة زيادة الإنفاق.


وتراجعت الصادرات بنسبة 14.9بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني، وهو الشهر الخامس على التوالي من الانخفاض.


وأظهرت البيانات أن هذه الأرقام دفعت البلاد إلى تسجيل عجز في حساب السلع بقيمة 7.46 مليارات دولار في كانون الثاني، مقارنة بفائض قدره 1.54 مليار دولار قبل عام.


بترا

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