الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

مجلس الوزراء يفوض وزيري الصناعة والزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان

الأحد، 27-03-2022 12:07 م

كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي يستأنفان مفاوضات التجارة الحرة

624024a84c59b742f134a626


الوكيل الاخباري- قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول إنه من المقررعقد جولة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي غدا الاثنين لأول مرة منذ 13 عاما.

وأضافت الوزارة اليوم الأحد: "من المقرر عقد الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 28 إلى 31 مارس في سيئول".

وتابعت الوزارة في بيانها، أن اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس الغنية بالموارد لن تكون فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضا في ضمان استقرار سلاسل التوريد للبلاد، حيث يتمتع المجلس بإمكانات نمو كبيرة. ويبلغ عدد سكان دول المجلس 58.85 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 24 ألف دولار.

ويتألف المجلس من 6 دول أعضاء، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين، ويزود كوريا الجنوبية بـ 59.8% من وارداتها من النفط الخام.

وكانت كوريا الجنوبية ودول المجلس قد اتفقت في عام 2007 على التفاوض من أجل توقيع اتفاقية تجارة حرة. وعقد الجانبان ثلاث جولات من المفاوضات حتى عام 2009، لكن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين، عندما أعلن المجلس تعليق المفاوضات في عام 2010.

وجاء استئناف المفاوضات بعد أن قام الرئيس مون جيه-إن بزيارة رسمية إلى السعودية في العام الماضي، واتفق وزير التجارة الكوري يو هان-كو والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف فلاح مبارك الحجرف" في يناير على استئناف المفاوضات بين الجانبين.

ومن المتوقع أن يحضر الجولة الرابعة من المفاوضات مفاوض اتفاقية التجارة الحرة بالوزارة لي كيونغ-سيك كممثل عن الوفد الكوري الجنوبي، ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي عبدالرحمن بن أحمد الحربي كممثل عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 46.6 مليار دولار في عام 2020 وفقا لبيانات حكومية.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_a38b85d5983488918ec2cfe9a1965fbb

السترات الصفراء يتظاهرون في باريس احتجاجا على ارتفاع الأسعار

a81bbf01-5695-4db3-a5c9-17784ee8d78d

تداول: إقرار هيكل المقابل المالي الجديد للخدمات المقدمة من الشركات التابعة

62404e9742360441b3610194

لبنان يطلب استثناء غذائيا من الجزائر

640x480

بورصة الكويت تكسر حاجز 9 آلاف نقطة لأول مرة.. بدعم من الأسهم القيادية

dcdcf406-6754-48b6-a461-0013bba963b7_16x9_600x338

أوكرانيا تصدر أول شحنة حبوب إلى أوروبا بالقطار.. مع استمرار إغلاق الموانئ

62403718423604320a7819b7

الحكومة المصرية تبدأ إجراءات التقشف والانضباط المالي أول أبريل

أخبار متعلقة
32276_4_1639212684

ارتفاع غير مسبوق لصادرات صناعة عمان خلال شهرين

صين

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 38.5%

f06113705

سوق السعودية عند أعلى مستوى منذ منتصف 2006 وأرامكو يلامس 45 ريالاً

62243f164236046f8011c53d

الكهرباء المصرية تكشف تطورات مشروع الربط مع السعودية

5446

أرباح مجموعة تداول ترتفع 17.4% إلى 587.7 مليون ريال في 2021

thumb_341908_700_400_0_0_exact

تحالف من 19 مصرفاً يقدم تمويلاً بـ13.4 مليار دولار لصفقة أنابيب غاز أرامكو