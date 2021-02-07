الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد - اسماء

متعب السقار يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح - صور

قعوار لـ الوكيل : خسائر قطاع القرطاسية نحو 100 مليون دينار

التربية لـ الوكيل : نرصد تسجيل اصابات كورونا في المدارس والوضع مطمئن

سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

عبيدات يتحدث عن خيارات الحظر الشامل

أردنيون يتمنون استمرار التعليم الوجاهي

توجيهات عاجلة من الديوان الملكي بشأن الفنان متعب السقار

3 وفيات بحادث مروع في عمان

بيان هام من الضمان الاجتماعي

الأحد، 07-02-2021 03:12 م

لاغارد: تعافي منطقة اليورو سيتأخر بسبب كورونا

20190917PHT61205-cl


الوكيل الاخباري - قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 سيتأخر بعض الشيء، لكن من المفترض أن يكتسب زخما في منتصف العام الجاري.

اضافة اعلان

وأضافت لاغارد في تصريحات نشرتها صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" اليوم الأحد: "نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخما في منتصف العام تقريبا، حتى وإن استمرت الضبابية.. لنكن واضحين: لن نشهد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي قبل منتصف 2022".


ومع إغلاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، انكمش اقتصاد المنطقة في ربع السنة الماضي، وثمة احتمال واضح أن يشهد انكماشا جديدا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مع استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.


وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب السياسة المالية، ودعت لاغارد القيادة السياسية في أوروبا للتصديق على صندوق تعاف اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (903 مليارات دولار).


وقالت: "يتعين التصديق على الخطة في الوقت المناسب حتى تقترض المفوضية الأوروبية كما هو مقرر في يونيو المقبل، ثم توزع الأموال".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
jpg

بريطانيا .. فرض ضرائب على الشركات التي ربحت من جائحة كورونا

medium

تايوان تعاقب دويتشه بنك وآخرين في قضية مضاربة على العملة

Reader-picture_16ea1bc25c8_original-ratio

صندوق النقد الدولي يكشف عن ميزة تتمتع بها الإمارات ضمن 7 بلدان في العالم

120213113579269616263

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.1 مليون دينار

ذهب

أسعار الذهب الأحد 7/2/2021

1202117121938987403594

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

أخبار متعلقة
afp_1k07ju_6d8827802da981bd3f61e8464dfe0154.fit-760w

عجز التجارة الأمريكية يقفز إلى أعلى مستوى في آخر 12 عاما

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_7d42a1e9-009c-460e-9030-68832e78476f

الاقتصاد الألماني سيشهد ركودا في الربع الأول من 2021

How-Coronavirus-and-the-global-oil-price-war-can-impact-Nigeria

تراجع النفط بفعل تجدد مخاوف فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات في الصين