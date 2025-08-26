قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة عين الباشا الشرعية

الوكيل الإخباري- افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية، بحضور سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي وفضيلة مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي.

وأكد الربطة خلال الافتتاح، أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد، الذي تبلغ مساحته 1365 مترا مربعا ويضم محاكم القضايا والتنفيذ والتوثيقات، بالإضافة إلى مكتب للادعاء العام الشرعي ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، يأتي في إطار جهود "قاضي القضاة" المتواصلة لتحديث البنية التحتية للمحاكم الشرعية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتحقيقا للرؤية الهادفة إلى الوصول إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي.