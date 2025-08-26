قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة عين الباشا الشرعية

وبين أن التنوع في الاختصاصات ضمن محكمة شرعية واحدة وفي موقع موحد، يسهم في توفير خدمة متكاملة وفعالة للمراجعين، ويعزز الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير مرافق القضاء بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.
-
أخبار متعلقة
-
كشف تفاصيل العثور على جثّة الفتاة المدفونة بعمان
-
إحالة ثلاث مخالفات إلى "مكافحة الفساد" و"النَّائب العام" وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيار وحزيران
-
بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"
-
الأردن يدين استمرار انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية
-
أمين عمّان يوعز بتكثيف الجهود لمكافحة ناقلات الأمراض
-
اللواء المعايطة يلتقي وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث السورية
-
الضمان: تخصيص (562) راتب وفاة طبيعية خلال النصف الأول من العام الحالي
-
أمانة عمّان تنفذ أعمال صيانة للأدراج العامة