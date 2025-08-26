الثلاثاء 2025-08-26 03:53 م
 

قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة عين الباشا الشرعية

قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة عين الباشا الشرعية
قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة عين الباشا الشرعية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-   افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية، بحضور سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي وفضيلة مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي.

اضافة اعلان

 

وأكد الربطة خلال الافتتاح، أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد، الذي تبلغ مساحته 1365 مترا مربعا ويضم محاكم القضايا والتنفيذ والتوثيقات، بالإضافة إلى مكتب للادعاء العام الشرعي ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، يأتي في إطار جهود "قاضي القضاة" المتواصلة لتحديث البنية التحتية للمحاكم الشرعية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتحقيقا للرؤية الهادفة إلى الوصول إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي.


وبين أن التنوع في الاختصاصات ضمن محكمة شرعية واحدة وفي موقع موحد، يسهم في توفير خدمة متكاملة وفعالة للمراجعين، ويعزز الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير مرافق القضاء بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية كشف تفاصيل العثور على جثّة الفتاة المدفونة بعمان

اررر

المرأة والجمال التنظيف المزدوج للبشرة: فوائده وأفضل طرق استخدامه

الولايات المتحدة.. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة

أخبار محلية إحالة ثلاث مخالفات إلى "مكافحة الفساد" و"النَّائب العام" وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيار وحزيران

غغغ

المرأة والجمال وصفات طبيعية لترطيب ولمعان الشعر الجاف

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

أخبار محلية بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

عت77

فيديو منوع حصان يستجيب الى الصغير ويقترب منه

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين استمرار انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية

يوسف الشواربة

أخبار محلية أمين عمّان يوعز بتكثيف الجهود لمكافحة ناقلات الأمراض



 
 





الأكثر مشاهدة