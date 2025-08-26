الثلاثاء 2025-08-26 03:54 م
 

الصحة الرقمية.. أبل تستعد لإطلاق خدمة طبيب الذكاء الاصطناعي

تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-   تستعد أبل لإطلاق خدمة جديدة تُعرف بـ "+Apple Health"، التي ستقدم للمستخدمين مدربًا صحيًا شخصيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ستشمل الخدمة خطط تغذية مخصصة واقتراحات طبية فردية، مما يعزز حضور الشركة في قطاع الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تنطلق الخدمة في العام المقبل كجزء من إعادة تصميم شاملة لتطبيق Apple Health.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أبل لتوسيع نطاق خدماتها، خاصة بعد استثماراتها في الصحة الرقمية عبر منتجات مثل الساعة الذكية. كما تهدف الشركة إلى زيادة الإيرادات في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات، مثل القضايا القضائية في الولايات المتحدة واحتمالية إلغاء صفقة البحث مع غوغل.

 

ارم نيوز 

 
 
اررر

