الثلاثاء 2025-08-26 03:54 م
 

كيف يحصل "شات جي بي تي" على إجابات أسئلتك؟

غتعغت
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير صحفية أن OpenAI تستخدم بيانات من غوغل، عبر SerpApi، للإجابة عن بعض الأسئلة، خصوصًا المتعلقة بالأخبار والرياضة والأسواق المالية. وأوضح تقرير موقع "ذا إنفورميشن" أن OpenAI تستعين بتقنيات استخراج البيانات لتحسين دقة الإجابات، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الآنية التي يصعب على أدواتها تقديم إجابات دقيقة بشأنها.

اضافة اعلان


وأكد المهندس السابق في غوغل، أبيشيك أيير، أن ChatGPT يستخدم فهرس غوغل، حيث أدرج كلمة وهمية في فهرس البحث ليتم عرضها لاحقًا في إجابات الذكاء الاصطناعي.


وتأتي هذه التطورات في وقت تُعد فيه غوغل منافسًا رئيسيًا لـ ChatGPT، في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على الذكاء الاصطناعي بدلًا من محركات البحث التقليدية.

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية كشف تفاصيل العثور على جثّة الفتاة المدفونة بعمان

اررر

المرأة والجمال التنظيف المزدوج للبشرة: فوائده وأفضل طرق استخدامه

الولايات المتحدة.. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة

أخبار محلية إحالة ثلاث مخالفات إلى "مكافحة الفساد" و"النَّائب العام" وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيار وحزيران

غغغ

المرأة والجمال وصفات طبيعية لترطيب ولمعان الشعر الجاف

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

أخبار محلية بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

عت77

فيديو منوع حصان يستجيب الى الصغير ويقترب منه

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين استمرار انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية

يوسف الشواربة

أخبار محلية أمين عمّان يوعز بتكثيف الجهود لمكافحة ناقلات الأمراض



 
 





الأكثر مشاهدة