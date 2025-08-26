كيف يحصل "شات جي بي تي" على إجابات أسئلتك؟

وأكد المهندس السابق في غوغل، أبيشيك أيير، أن ChatGPT يستخدم فهرس غوغل، حيث أدرج كلمة وهمية في فهرس البحث ليتم عرضها لاحقًا في إجابات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تُعد فيه غوغل منافسًا رئيسيًا لـ ChatGPT، في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على الذكاء الاصطناعي بدلًا من محركات البحث التقليدية.
