كيف يحصل "شات جي بي تي" على إجابات أسئلتك؟

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير صحفية أن OpenAI تستخدم بيانات من غوغل، عبر SerpApi، للإجابة عن بعض الأسئلة، خصوصًا المتعلقة بالأخبار والرياضة والأسواق المالية. وأوضح تقرير موقع "ذا إنفورميشن" أن OpenAI تستعين بتقنيات استخراج البيانات لتحسين دقة الإجابات، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الآنية التي يصعب على أدواتها تقديم إجابات دقيقة بشأنها.

وأكد المهندس السابق في غوغل، أبيشيك أيير، أن ChatGPT يستخدم فهرس غوغل، حيث أدرج كلمة وهمية في فهرس البحث ليتم عرضها لاحقًا في إجابات الذكاء الاصطناعي.



وتأتي هذه التطورات في وقت تُعد فيه غوغل منافسًا رئيسيًا لـ ChatGPT، في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على الذكاء الاصطناعي بدلًا من محركات البحث التقليدية.

