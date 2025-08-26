الثلاثاء 2025-08-26 03:54 م
 

اختراق ضخم لشركة غوغل يهدد 2.5 مليار مستخدم لـ "Gmail"

تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-   تمكن قراصنة من اختراق قاعدة بيانات تديرها Salesforce في يونيو، مما عرض بيانات 2.5 مليار مستخدم لـ Gmail للخطر. حصل القراصنة على معلومات حساسة مثل أسماء شركات وبيانات تواصل، واستخدموا التصيد الصوتي والبريد الاحتيالي لسرقة معلومات المستخدمين.

إجراءات الأمان:
لا تثق في المكالمات أو الرسائل المشبوهة.
استخدم كلمات مرور قوية وفريدة.
فعّل المصادقة المتعددة (MFA).
اعتمد على تقنية passkeys.
قم بفحص الأمان عبر Google Security Checkup.

 

