اختراق ضخم لشركة غوغل يهدد 2.5 مليار مستخدم لـ "Gmail"

إجراءات الأمان:
لا تثق في المكالمات أو الرسائل المشبوهة.
استخدم كلمات مرور قوية وفريدة.
فعّل المصادقة المتعددة (MFA).
اعتمد على تقنية passkeys.
قم بفحص الأمان عبر Google Security Checkup.
