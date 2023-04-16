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الأحد، 16-04-2023 11:57 ص

إيطاليا تعلن تخفيض حصتها من الغاز الروسي إلى 10%

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، أن بلاده خفضت حصة إمدادات الغاز الروسي إلى 10%، وعوضت ذلك بإمدادات من إفريقيا وعبر البحر الأدرياتيكي.

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وقال وزير الطاقة في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إذا كانت 40% من الغاز التي كنا نستوردها تأتي في وقت سابق من روسيا، فإننا نحصل اليوم على ما يزيد قليلا عن 10%. وبالتالي، فقد تغلبنا بالفعل على اعتمادنا على موسكو من خلال زيادة واردات الغاز عبر خط الأنابيب من الشرق عبر خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي من أذربيجان ومن إفريقيا بفضل الاتفاقات الجديدة مع الجزائر وليبيا".


وفي فبراير الماضي، قال وزير الصناعة االإيطالي أدولفو أورسو، إن روما ستكون قادرة على التوقف عن شراء الغاز الروسي هذا العام وتصبح موردا للوقود الطبيعي عبر قنوات جديدة.


وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قالت الحكومة الإيطالية إن ستعمل على تقليص اعتمادها على الغاز المستورد من روسيا الاتحادية.

 

RT

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