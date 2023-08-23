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الأربعاء، 23-08-2023 01:01 م

مؤشر سوق دبي المالي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2015

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الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 0.8 % بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ليتخطى مستوى 4100 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2015، مدعوما بزيادة أسهم إعمار العقارية 1.9 % وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8%.اضافة اعلان


وسجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج أداء متباينا في التعاملات الصباحية اليوم قبل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية، مع استمرار تراجع المؤشر القطري للجلسة الثالثة.

وتترقب الأسواق تلميحات عن مستقبل أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية لعقد اجتماع سنوي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

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