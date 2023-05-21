ما هو المقصود بالسقوف السعرية لتحديد أسعار المحروقات محلياً؟ خبير يوضح

الوكيل الإخباري - أوضح الخبير النفطي هاشم عقل، أن السقف السعري لتسعيرة المحروقات الذي ستعتمده الحكومة والذي صرح حوله رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة ، يعني السماح للشركات ببيع المشتقات النفطية بالسعر الذي تريده شريطة أن لا يزيد عن قيمة مُحددة من قبل لجنة التسعير.

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وأضاف عقل لـ "الوكيل الإخباري" أن اتباع سياسة السقف السعري سوف توفر على المواطنين باختيار السعر الأقل، وتخلق التنافسية بين الشركات، من خلال استقطاب عروض سعرية افضل للمحروقات من الأسواق العالمية وبما ينعكس بالفائدة على المواطن المستهلك من ناحية الجودة والسعر.



وأشار أن إدخال شركة تسويق مشتقات نفطية جديدة على السوق الأردنية أمر جيد جداً، إلا أن الشروط التي تتعلق بالملاءة المالية مرتفعة تصل لـ 5 ملايين دينار.

وكان قد قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن تسعير المحروقات حالياً يُقر من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية لكن في المستقبل القريب سنذهب للسقوف السعرية.



وأوضح السعايدة أن التنافس سيكون كبيرا إذا تواجدت أكثر من شركة تسويقية.

وأعلنت الهيئة، أن الباب مفتوح أمام الراغبين بالاستثمار في أنشطة تسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل الأردن.