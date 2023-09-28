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الخميس، 28-09-2023 02:05 م

ما هو ذهب العالم الجديد الذي تتسابق عليه الدول وأسعاره تتضاعف ؟

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الوكيل الإخباري - ارتفع الطلب عالمياً على اليورانيوم - الذي أصبح يسمى ذهب العالم الجديد - خاصة مع سعي دول العالم إلى التحول للطاقة الخضراء وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

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ووفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية، ارتفاع الطلب على اليورانيوم بالتزامن مع سعي الدول - بداية من الصين ووصولاً إلى الهند وروسيا- لتنفيذ المزيد من البرامج النووية، بهدف الموازنة بين تلبية احتياجاتها للمزيد من الطاقة وبين تقليل انبعاثات الكربون. 

وأسفر هذا الأمر عن رفع سعر اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

حيث قفز سعر السلعة بنسبة 40% تقريباً منذ بداية العام الحالي ليصل إلى نحو 66.25 دولار للرطل، وربما يقفز السعر إلى 80 دولاراً بحلول نهاية العام.

وقال محللو تعدين: "بدأت أسعار السوق ترتفع ببطء بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التعدين وسعي المولدات النووية لبناء مخزون يحميها من مشكلات التوريد التي تزداد خطورة".

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