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عقل: الاتفاق السعودي الايراني ساهم بتراجع أسعار النفط عالمياً وتوقع انعكاسه على السعر محلياً

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الإثنين، 13-03-2023 12:44 م

عقل: الاتفاق السعودي الايراني ساهم بتراجع أسعار النفط عالمياً وتوقع انعكاسه على السعر محلياً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد الخبير النفطي هاشم عقل أن اتفاق عودة العلاقات السعودية الايرانية والذي لاقى ترحيباً دولياً كبيراً ، ساهم بشكل كبير بتراجع أسعار النفط واستقرارها خلال الايام الماضية، وهو ما سينعكس حتماً على أسعار المحروقات في الأردن اذا ما استمرت حالة الاستقرار على اسواق النفط العالمية.

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وشدد عقل في الوقت ذاته خلال حديث لـ "الوكيل الاخباري" أنه من المُبكر الحُكم على تسعيرة المحروقات في الأردن للشهر المقبل، حيث لا زال يفصلنا عن نهاية الشهر نحو اسبوعين ، مشيراً إنه إذا بقيت أسعار النفط عالمياً مستقرة، وسعر خام برنت بين 80 -85 دولاراً سيكون هناك استقرار على الأسعار محلياً الشهر المقبل .


وأضاف أنه اذا تراجع سعر برميل النفط / برنت لأقل من 80 دولاراً قد نشهد انخفاض طفيف على أسعار المحروقات محلياً بتسعيرة الشهر المقبل.


وبيّن إن عودة العلاقات السعودية الإيرانية ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار النفط في العالم.

 

وأشار عقل إلى أن أسعار البنزين بنوعيه قد استقرت، إلى جانب استقرار أسعار الكاز، بالمقابل ارتفع سعر الديزل بشكل طفيف وبمعدل لا يتجاوز 2 فلس لكل لتر. 

 

وتوقع عقل أن تستمر فترة استقرار أسعار النفط عالمياً، وقد تنخفض بعد هذا الاتفاق الهام بين أهم منتجين للبترول في العالم.

 

وكانت أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

 

وجاء التوصل لهذا الاتفاق عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ.

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