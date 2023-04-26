الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

تصريح صادم لكبير اقتصاديي بنك إنجلترا: البريطانيون الآن أفقر

الخارجية الفلسطينية: نتابع جرائم الاحتلال مع المحاكم الدولية المتخصصة

علان: الخصومات بـ 50% على الذهب والألماس مضللة هدفها الاحتيال

وزير العدل: 158 ألف شخص عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ

استفادة 21296 شخصا من البرنامج الوطني للتشغيل

إصدار 130 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال ثلاثة أشهر

أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكبر شركات العالم

الاحتلال يجدد اقتحامه لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

السلمان: بيئة العمل في قطاع الزراعة صعبة بسبب غياب شروط السلامة المهنية

الضريبة: لا رفع للضرائب على الدخان

 
الأربعاء، 26-04-2023 10:35 ص

مخاوف القطاع المصرفي تدعم الدولار والين الياباني

221


الوكيل الإخباري - استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة الماضية مع تراجع الاقبال على المخاطرة نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة، 0.01 بالمئة إلى 101.80 بعدما زاد 0.5 % الليلة الماضية. والمؤشر منخفض 0.76 % هذا الشهر.

اضافة اعلان


وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك حوالي 50% الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي. ( سكاي نيوز


إقرأ ايضا
552

تصريح صادم لكبير اقتصاديي بنك إنجلترا: البريطانيون الآن أفقر

2169001-70621445

أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكبر شركات العالم

2

لافروف: التحول إلى العملات المحلية في التسويات لا يمكن وقفه

420233105327343858988

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب من 2.6% إلى 25.5%

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

ذهب3

أونصة الذهب تتماسك قرب 2000 دولار عالمياً

أخبار متعلقة
بببب

الإسترليني يتخطى حاجز 1.25 دولار

ذهب2

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

2160921-1609645692 (1)

الدولار ينخفض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

545

الذهب عالمياً يعزز مكاسبه فوق 2000 دولار

216de7ac-62c6a5414236040c2a296123

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

LYNXMPEJ2T01Q_L

الدولار يصعد مع تلاشي المخاوف من أزمة مصرفية