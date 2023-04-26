مخاوف القطاع المصرفي تدعم الدولار والين الياباني

الوكيل الإخباري - استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة الماضية مع تراجع الاقبال على المخاطرة نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة، 0.01 بالمئة إلى 101.80 بعدما زاد 0.5 % الليلة الماضية. والمؤشر منخفض 0.76 % هذا الشهر.

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وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك حوالي 50% الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي. ( سكاي نيوز )

