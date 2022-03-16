زيادة أعداد السيّاح والزائرين إلى المملكة منذ بداية آذار الحالي

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية أنّ الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع وباء كورونا ساهمت في زيادة أعداد السيّاح والزائرين إلى المملكة منذ بداية شهر آذار الجاري.



ووفقاً للبيانات، فإنّ نسب إشغال الفنادق في كل من العاصمة والبتراء والعقبة قد ارتفعت نسبياً، خلال الفترة الأولى الممتدة من التاسع وحتى الرابع عشر من آذار الجاري مقارنةّ مع الفترة الثانية الممتدة من الأول وحتى الثامن من الشهر ذاته، حيث ارتفعت نسبة الإشغال في فنادق العاصمة من 43 إلى 75 بالمئة، وفي البتراء من 18 إلى 66 بالمئة، وفي العقبة من 50 إلى 53 بالمئة، أما في البحر الميت، فقد بلغت نسبة الإشغال خلال الفترة الأولى 54 بالمئة، في حين بلغت 49 بالمئة خلال الفترة الثانية، في حين أظهرت أنّ نسب إشغال الفنادق في كل من العاصمة والبحر الميت والبتراء والعقبة خلال الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي جاءت 21 بالمئة، 36 بالمئة، 13 بالمئة، 28 بالمئة على التوالي.

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كما أظهرت أنّ معدّل الدخول اليومي إلى مطار الملكة علياء الدولي، ارتفع خلال الفترة الثانية من شهر آذار الجاري بمعدّل 8600 مسافر مقارنة بالفترة الأولى حيث وصل عدد المسافرين إلى 7700 مسافر.



وأشارت البيانات إلى أن معدّل الدخول اليومي إلى المملكة من معبر العمري ارتفع ، خلال الفترة الثانية من شهر آذار الجاري، حيث وصل إلى 6500 مسافر مقارنة مع 3 آلاف مسافر خلال الفترة الأولى، سيما وأنه جرى تخفيف الإجراءات وإلغاء فحص الـ " بي سي آر" (PCR) المطلوب من القادمين إلى المملكة، في حين بلغ معدّل الدخول اليومي إلى المملكة من مطار الملكة علياء الدولي خلال الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي 6400 مسافر، و2100 مسافر من معبر العمري خلال الفترة ذاتها.