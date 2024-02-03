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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 03-02-2024 02:27 م

مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم

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الوكيل الإخباري - أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019، حسبما قال في بيان السبت.

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وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قد قال إن الحكومة تدرس حاليا قانونا يتعلق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار.


وأوضح ميقاتي أن كل الودائع الصغيرة تحت 100 الف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك نعمل على إعادتها أيضا للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول.


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