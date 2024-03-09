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مصر.. أسعار منتجات غذائية تستقر ومسؤول يكشف عن مفاجأة قريبا

السبت، 09-03-2024 09:26 ص

مصر.. أسعار منتجات غذائية تستقر ومسؤول يكشف عن مفاجأة قريبا

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الوكيل الاخباري- شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت، استقرارا ملحوظا قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

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وجاء استقرار أسعار الدواجن بعد تراجع سعر الفراخ البيضاء بقيمة تتراوح ما بين (2 جنيه و3 جنيه) للكيلو، كما انخفضت أسعار الفراخ الساسو بقيمة (4 جنيه)، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

ويبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم من (90 جنيها لـ 92 جنيها)، ويصل السعر للمستهلكين بين (108 إلى 112 جنيه) بحسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

كما سجل سعر كرتونة البيض في مصر تحركا ملحوظا ليسجل (151 جنيها) لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي (148 جنيها) وتصل للمستهلكين بـ(155 جنيها)، وكرتونة البيض الأحمر تسجل (154 جنيها)، تصل للمستهلكين بـ(160 جنيها)، وقد تزيد قليلا بحسب المنطقة.

وأكد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عبد العزيز السيد، أمس الجمعة أن "الفترة المقبلة سيتم الإفراج عن السلع، والأعلاف، وسيكون هناك وفرة في الدولار، وبهذا سينخفض سعر الأعلاف والدواجن".

وعن موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض، أضاف رئيس شعبة الدواجن في تصريح أن الأوضاع ستستقر خلال أسبوعين، وأن الفترة المقبلة "سيكون هناك ضبط لسعر الأعلاف، وتنخفض أسعار الدواجن".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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