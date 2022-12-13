مصر تكهرب وسائل النقل

الوكيل الإخباري - أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن سعي مصر لـ"كهربة" وسائل النقل، وتحويلها لمواصلات كهربائية بدلا من الغاز والبنزين، لتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.

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وقال المركز إن تقرير البنك الدولي أكد أن تحول مصر لوسائل النقل الكهربائية سيسهم في تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية، حيث أشار التقرير إلى أن الفوائد البيئية المرتبطة بالحد من تلوث الهواء المحلي أكثر أهمية من تلك المرتبطة بالتخفيف من تغير المناخ العالمي في بعض الاقتصادات الناشئة، حيث تتباين الأهمية النسبية للفوائد البيئية المحلية والعالمية للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية بشكل كبير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، فإن تحول مصر إلى وسائل النقل الكهربائية سيسهم في المقام الأول في تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية بها.



وأضاف التقرير أن كهربة وسائل النقل تعد أحد الأدوات اللازمة لوضع العالم على مسار خالٍ من الكربون، ففي البلدان النامية ذات الانبعاثات المنخفضة، فإن الانتقال من المركبات التقليدية إلى المركبات الكهربائية يحقق مزايا إضافية مثل تحسين جودة الهواء، وتحسين جودة النقل العام، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وعلى الرغم من هذه المزايا، فإنه لا تزال معظم مبيعات المركبات الكهربائية تتركز في الأسواق العالمية الرئيسة مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة، حيث تستحوذ تلك الأسواق على أكثر من 90% من أسطول المركبات الكهربائية في العالم. ( روسيا اليوم )

